القبض على متهم بالقتل العمد وتضبط بحوزته اسلحة في ديالى

2020/11/25 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على متهم بالقتل العمد وتضبط بحوزته اسلحة في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان ان “مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق احكام المادة ٤٠٦ (القتل العمد) وبالجرم المشهود”.

واضافت “بعد مداهمة منزله في ناحية كنعان بمحافظة ديالى وضبطت بحوزته بندقية نوع كلاشنكوف مع عتادها، وهاون عيار ٦٠ ملم مع القاعدة، وقاذفة RBG7، وسلاح نوع برنو، واتخذت بحقه الاجراءات اصولياً”.

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