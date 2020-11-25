وزارة التربية تحسم المراحل المشمولة بإداء امتحانات الدور الثالث

2020/11/25 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

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أداء الامتحانات

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، توضيحا بشأن قرار اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، انه "بناء على ما جاء في موافقة مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الموافق الـ24 من شهر تشرين الثاني لعام 2020 تم شمول ثلاث مراحل بالقرار".

وأضاف البيان، أن "المراحل المشمولة بأداء امتحانات الدور الثالث، هي (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2019 - 2020".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الاعتيادية مساء امس، اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية، للعام الدراسي 2019 - 2019.

ر.إ

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