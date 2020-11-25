بالوثيقة.. المالية النيابية توجه طلبا لحكومتي بغداد وأربيل بشأن قانون الاقتراض

2020/11/25 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع سابق للجنة المالية النيابية

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وثيقة حصل عليها ديجيتال ميديا إن آر تي، الأربعاء، عن طلب اللجنة المالية النيابية، قدمته لحكومتي بغداد وأربيل دعت خلاله إلى الالتزام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن اللجنة، اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، أنه "حرصا على مصالح جميع المواطنين من ابناء الشعب العراقي، تدعو اللجنة المالية كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان الى الالتزام التام بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرة".

كما تضمنت "تأكيد اللجنة على حكومة اقليم كوردستان الالتزام بتسوية كافة الأمور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية الايفاء بالتزاماتها لأبناء شعبنا في کوردستان وبما نص عليه القانون".

ر.إ

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