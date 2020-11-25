2020/11/25 | 12:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، تتواصل الأخبار الواعدة بشأن اللقاحات، بإعلان شركات الأدوية فايزر و موديرنا ومؤخرا أسترازينيكا أن لقاحاتهم أظهرت نتائج أفضل من المتوقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا تفكر ولا تنتظر".. طبيب مختص يجيب عن سؤال "أي لقاح أنسب ضد كورونا؟") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا تفكر ولا تنتظر".. طبيب مختص يجيب عن سؤال "أي لقاح أنسب ضد كورونا؟") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).