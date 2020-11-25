نائب: الجانب الاميركي يسعى لتخريب البلاد عبر دعم الارهاب

2020/11/25 | 12:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، الجانب الاميركي بتزييف الحقائق وعدم الجدية بقرار الانسحاب الاخير، مبينا ان الجانب الاميركي يسعى لتخرب البلاد عبر دعمه للإرهاب والتغاضي عنه.

وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومة العراقية ملزمة ووفق برنامجها التي اعلنت عنه قبل تشكيلها بتنفيذ قرار البرلمان بشان سحب قواتها من العراق الا انها تنصلت وتقاعست عن تنفيذ هذا الوعد”.

واضاف ان ” اعلان جدولة الانسحاب الاميركي وسحب بعض القوات هي خديعة من اجل الاستمرار في تواجدها العسكري بأكثر مدة ممكنة عبر ايجاد ذرائع متعددة”.

وأشار كريم الى ان “الدعم الاميركي للارهاب والتغاضي عنه مسجل لدى اغل بالجهات والهدف منه الاستمرار في التواجد العسكري لجنودها فضلا عن تخريب العراق”.انتهى 25د

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