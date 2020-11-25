نائب كردي: موازنة 2021 ستتضمن توطين رواتب موظفي كردستان مع بغداد مباشرة

2020/11/25 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

أكد النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الأربعاء، المضي بمشروع ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن”جميع الأحزاب الكردية وافقت على هذا المشروع باستثناء الحزب الديمقراطي لأنه سيتضرر كثيرا، في حال تم توطين الرواتب مع بغداد”.

وأضاف، أن “أحزاب السلطة لديها عشرات الآلاف من الموظفين الفضائيين أو الذين لايعملون ويستلمون رواتب وهم في الخارج أو يقومون بأعمال حزبية، وهؤلاء يتم استغلال أصواتهم في الانتخابات لصالح الأحزاب الحاكمة”.

وأشار محمد إلى أنه”على الحكومة إذا ما أرادت إيقاف الهدر والفساد بالمليارات فيجب أن تقوم بتوطين الرواتب، لأنها تتعلق بمصلحة المواطن الكردي بشكل عام ، وهنالك تأييد شعبي واسع لهذه الخطوة”.

وبين أن”أعضاء مجلس سيقدمون طلب لغرض التصويت على فقرة توطين رواتب موظفي الإقليم ضمن موازنة عام 2021، وهو الحل الوحيد لاستمرار توزيع رواتب والقضاء على الأرقام الفضائية الخيالية”.انتهى 15 ع

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