2020/11/25 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد أمني رفيع إلى محافظة نينوى ، اليوم الأربعاء، للإشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار .

وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وقائد قيادة الحدود وقائد القوات البرية حميد الشطري وصلوا، اليوم الاربعاء، للاشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار".

واضاف الخفاجي أن" الأيام المقبلة ستشهد تطبيق بنود هذا الاتفاق حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، "تم ارسال القطعات الاتحادیة وعملیة انتشار القطعات والعمل بالاتفاق الأمني، والأیام القلیلة المقبلة سوف تشھد تطبیق اتفاق شنكال بكل بنوده".

وأشار الخفاجي، إلى ان "عدد القوات الأمنیة المتواجدة في قضا شنكال كافیة لحفظ الأمن والاستقرار وتطبیق بنود الاتفاق، وھدف تلك القوات عدم رفع اي علم غیر العلم العراقي وعدم السماح بتواجد اي مكتب غیر حكومي، والاحزاب المسجلة بشكل رسمي".

PUKmedia وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد رفيع يصل شنكال للاشراف على تطبيق الاتفاق الامني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد رفيع يصل شنكال للاشراف على تطبيق الاتفاق الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).