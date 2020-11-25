الصحة تعلن توفر التخصيص المالي اللازم لاستيراد لقاح كورونا

2020/11/25 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة توفر المبالغ اللازمة لاستيراد لقاح كورونا حسب سعره المقرر في حال اعتماد اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة حسن التميمي أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أقرت التخصيصات المالية اللازمة لاستيراد اللقاح وأن المبالغ متوفرة لدى وزارة المالية.

وأشار التميمي إلى أن الوزارة ستفرض غرامات على أصحاب المحلات والمولات والأسواق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

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