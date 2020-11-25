الحسيني : اِنخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا وإغلاق الكثير من الردهات في كربلاء

2020/11/25 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة -واع - عباس الرحيمي

أكد مدير مدينة الإمام الحسين الطبية صباح الحسيني،اليوم الأربعاء،اِنخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا وإغلاق الكثير من الردهات في محافظة كربلاء.

وقال الحسيني لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"ردهات كثيرة أُغلِقت ؛ إذ أصبحت الحالات المرضية حالات اعتيادية ،ولم يتبقَ إلّا عشرة مصابين ما زالوا يرقدون في المستشفى لتلقي العلاج ".

وأشار الحسيني إلى أنه"قد تكون هناك موجة جديدة من الوباء بين شهري كانون الأول وكانون الثاني المقبلين لاِنخفاض درجات الحرارة وتغيّر الجو".

ودعا الحسيني "المواطنين إلى الاِلتزام بالإجراءات الوقائية وألَّا يجعلوا الاِنخفاض الحاصل في نسبة الإصابات مبرراً للتقارب الاِجتماعي".

وأوضح، أن "ضعف الفيروس وقلة الإصابات في المدينة أعطيا فرصة للملاكات الطبية للقيام بجولات ميدانية في المدارس والكليات ودوائر الدولة لأخذ عينات عشوائية وإجراء المسحة لها،"مشيراً إلى أن"المسحة أصبحت إلزامية في العمليات الباردة وعمليات النواظير بعد أن كانت حصراً على المرضى".

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