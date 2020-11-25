2020/11/25 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

نجا ديك رومي يحمل اسم “كورن” من مصير أسود كان محدقاً به بعدما عفا عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملاً بالتقليد السنوي في البيت الأبيض قبل عيد الشكر الذي يحل هذا العام وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال ترامب إن “عيد الشكر يوم مميز للديوك الرومية” لكنه “لأكثريتها ليس يوماً سعيداً”.

وجاء كلامه خلال الطقس السنوي في البيت الأبيض الذي يقوم به للمرة الأخيرة في ولايته بمناسبة العيد الذي يحل الخميس ويستهلك خلاله الأمريكيون على مائدة العشاء مع عائلاتهم 45 مليون ديك رومي سنوياً.

وجرت العادة، أن يقوم الرئيس الأمريكي “بالعفو” عن اثنين من الديوك الرومية في يوم عيد الشكر، الذي تحتفل به الولايات المتحدة في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر في كل عام.

وهذه المرة اختار الرئيس دونالد ترامب، اسم “حبوب الذرة”، و”عرنوس الذرة” للديكين اللذين سيتم “العفو” عنهما”.

وتم عرض الديكين على الجمهور، خلال مؤتمر صحفي في فندق Willard InterContinental في وسط مدينة واشنطن.

وأقيم حفل “العفو” الأمريكي التقليدي عن الديوك الرومية، في يوم عيد الشكر لأول مرة في عام 1863 بفضل الرئيس أبراهام لنكولن.

وستقام “مراسم العفو” هذه السنة، في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء 24 نوفمبر.

ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد الرمز الرئيسي لهذا العيد، واختيار الطائر الذي سيصبح “الديك الرومي الوطني لعيد الشكر”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. “كورون” ينجو من “مصير أسود” امام الرئيس الامريكي: عشاء سنوي بـ 45 مليون ديك رومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. “كورون” ينجو من “مصير أسود” امام الرئيس الامريكي: عشاء سنوي بـ 45 مليون ديك رومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).