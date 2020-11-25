فيتنام تدعو المجتمع الدولي الى تقديم الدعم للعراق

2020/11/25 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ترجمة …دعا رئيس البعثة الفيتنامية لدى الامم المتحدة السفير دانغ دينه كوي، الاربعاء، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم العراق ، الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة الجذور.وذكرت صحيفة ” فيتنام بلس” في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” السفير كوي اكد خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق ، أن فيتنام تدعم الأدوار الإيجابية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى في معالجة الاوضاع في البلاد”.واضاف أن ” السفير اعرب عن قلقه ازاء التطورات المعقدة لوباء فايروس كورونا والهجمات الارهابية على المدنيين والقضية الإنسانية في البلاد ، حيث يعيش ملايين الأشخاص في جوع وفقر مدقع ويعتمدون على مساعدات الإغاثة من المجتمع الدولي”.وقال كوي إنه “يجب إعطاء الأولوية القصوى لحماية الشعب” ، مشددا على “الحاجة إلى ضمان احترام استقلال السياسة والوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للبلاد”.ووفقا لجينين انطوان بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام في لعراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) فان “منظمات الأمم المتحدة الأخرى عملت في الماضي على مساعدة الحكومة والشعب العراقيين على استقرار الوضع والتعامل مع التحديات”.واضافت أن ” المنظمة تعمل على مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق التزامات الوقاية من وباء فايروس كورونا والتنسيق استعدادا لاجراء الانتخابات في السادس من حزيران عام 2021 “.واعرب اعضاء مجلس الامن الدولي عن قلقهم من بشأن الاثار العميقة لوباء كورونا في العراق الذي يواجه مجموعة متنوعة من الصعوبات ، مشيرين الى ان العراق مازال يواصل جهوده في مجال محاربة الارهاب .



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