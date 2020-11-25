توقعات الطقس: درجات حرارة منخفضة وفرص لتساقط الأمطار اليوم وخلال اليومين المقبلين

2020/11/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس في عموم العراق، فيما توقعت أن تكون درجات الحرارة منخفضة، مع فرص لتساقط الأمطار اليوم وخلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ولا تغير بدرجات الحرارة، بينما في المنطقة الشمالية يكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع قطع من الغيوم، ولا ارتفاع بدرجات الحرارة".

واضافت، أن "طقس يوم غد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض المناطق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية، وأحياناً تزداد غزارة الأمطار في الأقسام الشرقية منها، بينما درجات الحرارة تنخفض قليلاً".





واشارت إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية يوم غد، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة وتكون رعدية أحياناً، مع انخفاض درجات الحرارة قليلاً".

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يتبع.



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