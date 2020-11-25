فؤاد حسين يلتقي لافروف في موسكو

2020/11/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي، في خبر عاجل، إن "وزير الخارجية العراقي التقى نظيره الروسي في موسكو لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف، أن "فؤاد حسين قدم شكره في بداية اللقاء على حفاوة الاستقبال ونقل تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرئيس الروسي بوتين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "نرحب بزيارة وزير الخارجية العراقي والوفد المرافق له، وسنقوم بمناقشة العلاقات الثنائية والعديد من القضايا في المنطقة".

وأشار إلى أن "بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى موسكو في وقت قريب".





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