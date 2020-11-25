2020/11/25 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو.وقال لافروف: بحثنا مع الجانب العراقي العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا في المنطقة موضحا نتطلع لزيارة الكاظمي إلى موسكو./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي في موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).