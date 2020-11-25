التربية توضح المراحل المشمولة بامتحان الدور الثالث

2020/11/25 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / اعلنت وزارة التربية المراحل المشمولة بامتحان الدور الثالثوقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بناءاً على ما جاء في موافقة مجلس الوزراء في جلسة يوم امس الثلاثاء فان وزارة التربية تؤكد ان المراحل المشمولة بإداء امتحانات الدور الثالث ، هم (السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي) ، للعام الدراسي 2019 - 2020 ./انتهى9

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