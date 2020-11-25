الامارات تحرم دول عربية وإسلامية من التأشيرات وتمنحها

2020/11/25 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامارات اليوم الاربعاء عن تعليق اصدار تاشيرة الدخول الى 13 دولة منها العراق وسوريا و ايران والصومال....

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