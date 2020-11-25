خبير اقتصادي يوضح السبب في انحدار اقتصاد العراق

2020/11/25 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اكد الخبير الاقتصادي جميل انطوان، اليوم الاربعاء، أن السبب في انحدار الاقتصاد العراقي هو الفساد الاداري المستشري مابعد عام 2003 .

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