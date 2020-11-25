قائد الحرس الثوري: الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو

2020/11/25 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري

المعلومة/بغداد..

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الأربعاء، أن الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو، لافتا الى ان العدو يستهدف الروح القيمية للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني ودينه وثقافته ومعيشته وصحته.

وقال سلامي في بيان، إن “التعبويين هم عنوان الاباء والكرامة والفتوة والحمية والتضحية والمحبة وتحظى بالقوة والهيبة والعظمة امام المستكبرين وقلوبهم مطمئنة بذكر الله في مواجهة الظالمين”.

واكد القائد العام للحرس الثوري أن “التعبويين لا يخشون اي عدو، ولفت الى ان العدو يشعر بالياس والاحباط من عدم تمكنه من ضرب الجمهورية الاسلامية الإيرانية”، مبينا أن “الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو وهذه حقيقة واقعية، لذا فانه يستهدف الروح القيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب ودينه وثقافته ومعيشته وصحته”.

وتابع اللواء سلامي: ان التعبئة تقف في الساحة للدفاع عن القيم السامية للشعب الايراني في ظل قيادة قائد الثورة وان هذا الدفاع يجسد المظهر الابرز في تاريخ مقاومتنا.

واكد بالقول: اننا صامدون حتى النهاية التي ستترافق مع الزوال التام للعدو الذي نشهد اليوم مرحلة غروبه فيما شمس ثورتنا المشرقة تتلألأ وتشع بنورها في قلب سماء الفخر للشعب الإيراني، مشددا على اننا لن نتخلى عن نهج الجهاد ونحن صامدون حتى الغروب المطلق للاعداء ونؤمن بانتصارنا وسنتابع ذلك.



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