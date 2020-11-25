توقعات بتساقط الثلوج في مناطق بإقليم كوردستان

2020/11/25 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، الاربعاء، تساقط الثلوج في المناطق الجبلية بإقليم كوردستان خلال الايام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، ان "الاجواء ستكون غائما كليا يوم غد، الخميس، مع هطول امطار متوسطة الشدة وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية".

واضافت، ان "درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة ستتراوح بين 6 درجات مئوية و 20 درجة في محافظات اقليم كوردستان".

وتشهد المناطق الجبلية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك خلال اشهر الشتاء وبدايات الربيع تساقطا كثيفا للثلوج وخصوصا في المناطق الجبلية النائية المتاخمة للحدود الايرانية والتركية، تصل في بعض الاحيان الى اكثر من متر.

ا.ح

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