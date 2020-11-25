2020/11/25 | 13:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الصحة حسن التميمي

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

192 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، صدور الموافقات لاستيراد لقاح كورونا حال إقراره من منظمة الصحة العالمية، فيما أشار إلى أن مبالغ استيراد لقاح كورونا متوفرة لدى وزارة المالية.

وقال التميمي، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 25 تشرين الثاني 2020، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أقرت التخصيص المالي لاستيراد لقاح كورونا حسب سعره المقرر حال اعتماده من قبل الصحة العالمية والمبالغ متوفرة لدى وزارة المالية".

وأضاف، أن "هنالك زيادة بعدد حالات الإصابة يوميا بسبب تهاون بعض المواطنين وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية"، مبينا أن "الوزارة لديها معطيات وتراقب بشكل يومي مع دول العالم وكذلك من خلال لجنة الخبراء لمناقشة الموقف الوبائي".

وأشار إلى أن "الوضع الصحي تحت السيطرة والوزارة استطاعت توفير الأسرة ومادة الأوكسجين علاوة على العلاجات"، مؤكدا وجود زيادة في عدد الفحوصات مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن "هناك حاجة إلى التعاون من قبل المواطنين والجهات المعنية بالالتزام بالتعليمات من أجل المحافظة على المنجزات المتحققة"، لافتا إلى أن "العراق من الدول السباقة وبإشادة كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة".

وكشف التميمي، عن تطبيق وزارة الصحة بفرض الغرامة على أصحاب المحلات والمولات والأسواق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

وبين أن "جميع المؤسسات الصحية عادت إلى تقديم الخدمات وإجراء العمليات للمرضى واستقدام الفرق الأجنبية التي أجرت مئات العمليات داخل العراق"، فيما أعلن عن توفير أكثر من 4000 سرير وأكثر من 60 مركزا علاوة على أن 33 مركزا تحت الإنجاز.

وأكد أن "وزارة الصحة أرسلت 60 حالة خارج العراق وتبحث مع دول متقدمة كإسبانيا وإيطاليا وأخرى عربية لغرض إرسال المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل الجراحي في الخارج".

كما افاد التميمي بأن "اللجنة المشتركة المشكلة مع نقابة الصيادلة مستمرة في مراحل وضع تسعيرة للأدوية ووضع اللواصق الخاصة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: مبالغ استيراد لقاح كورونا في حال إقراره متوفرة لدى وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: مبالغ استيراد لقاح كورونا في حال إقراره متوفرة لدى وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).