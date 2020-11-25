"الوضع تحت السيطرة".. العراق يقول إن مبالغ استيراد لقاح كورونا متوفرة

2020/11/25 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الأربعاء، صدور الموافقات لاستيراد لقاح كورونا، حال إقراره من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المبالغ متوفرة لدى وزارة المالية.

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