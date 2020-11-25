اغلاق مزار قطارة الامام علي (ع) في كربلاء والسبب؟

2020/11/25 | 13:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..افاد مصدر في مزار قطارة الامام علي عليه السلام في كربلاء، الأربعاء، بأن الحكومة المحلية اوعزت الى ادارة المزار باغلاقه امام الزائرين لاسباب تتعلق بالايرادات المستحصلة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “حكومة كربلاء المحلية ارسلت كتابا رسيما لاغلاق مزار قطارة الامام علي عليه السلام، وباشرت بعدم استقبال الزائرين منذ صباح هذا اليوم لاسباب تتعلق بالايرادات المستحصلة من ساحات وقوف السيارات والمحلات وغيرها”.واضاف ان “المزار يقع في املاك الامين الخاص للمزار ولم يسجل في الوقف الشيعي وليس هناك جهة تديره، ويدار بشكل خاص من قبل شخصية معروفة منذ سنوات، والايرادات المستحصلة تذهب الى لاعمار المزار والتوسعة وتشييد الحدائق”.



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