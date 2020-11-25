انطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة في كويسنجق

2020/11/25 | 13:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت منظمات نسوية في كويسنجق يوم الاربعاء، بحملة مناهضة العنف ضد المرأة في اول ايامها والتي اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني عن انطلاقها، وتستمر لمدة 16 يوما.

وقال الرائد دانا حاجي مدير مكافحة العنف ضد المراة في كويسنجق لـPUKmedia: ان الحملة بدات اليوم بمشاركة العديد من المنظمات النسوية، بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة.

واضاف: ان معدلات العنف في كويسنجق بانخفاض مقارنة مع الاعوام السابقة.

PUKmedia خاص‌

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