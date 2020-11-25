كركوك.. اجراء 2399 مسحة خلال 5 ايام

2020/11/25 | 13:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الاربعاء، عن اجراء 2399 مسحة، لافتة الى تسجيل 21943 اصابة بكورونا منذ ظهور الفايروس في المحافظة.

وقال الدكتور صباح نامق مدير قسم الصحة العامة، خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ٲعلن ان عدد المسحات التي اجريت في وحدة الاسعاف المتنقل المتواجد في شارع الاطباء بلغ 75 مسحة وعدد المسحات التي تم اجراؤها في جميع المؤسسات الصحية وحسب الرقعة الجغرافية بلغ 2399 مسحة وهناك 1200 عينة في المختبرات ستعلن عن نتيجتها بعد الانتهاء من فحصها.

واضاف: ان عدد الاصابات منذ بداية ظهور اول اصابة لفايروس كورونا COVID 19 في محافظة كركوك بلغ 21943 منها 17095 حالة شفاء و713 حالة وفاة، وبلغت الاصابات بين صفوف الكوادر الصحية 1966 اصابة و10 حالات وفاة ،مشيرا الى انه يتم تشخيص حالات الشفاء بمتابعة حالات العزل المنزلي من قبل فرق صحية مختصة اذ يعتبر الشخص غير ناقل للمرض بعد مرور 10 ايام على اصابته واختفاء الحمى والاعراض لمدة 24 ساعة من تاريخ الاصابة.

من الجدير بالذكر ان الهدف من زيادة عدد المسحات في المحافظات كافة هو للحد والسيطرة على انتشار فايروس كورونا وتقليل الاصابات والوفيات بين صفوف المواطنين .

PUKmedia عن صحة كركوك‌

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