2020/11/25 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تحتجز وفداً عراقياً منذ أيام والأخير يشكو من "المعاملة السيئة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 13:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تحتجز وفداً عراقياً منذ أيام والأخير يشكو من "المعاملة السيئة" ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تحتجز وفداً عراقياً منذ أيام والأخير يشكو من "المعاملة السيئة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).