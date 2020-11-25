كمامات من الألماس واللؤلؤ لمحاربة كورونا في اليابان

2020/11/25 | 13:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بدأت شركة “ماسك دوت كوم” اليابانية ،التابعة لشركة كوكس، في بيع الأقنعة المصنوعة يدويا الأسبوع الماضي، بإضافة جديدة وهي ترصيع الكمامة بالألماس، وقطع من كريستال سواروفسكي، واللؤلؤ.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الشركة بدأت هذه الإضافات بهدف إدخال البهجة على اليابانيين وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي أصابها الكساد بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن كمامة الألماس ترصع بألماسة بوزن 0.7 قيراط، وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، بينما تزدان كمامة اللؤلؤ بحوالي 330 من لآلئ “أكويا” اليابانية.

وقالت عاملة في متجر الشركة لـ”رويترز”: “معنويات الجميع منخفضة بسبب كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة، عند رؤية واحد من هذه الأقنعة المتلألئة”.

وأضافت: “صناعة المجوهرات والنسيج أيضا في حالة ركود بسبب فيروس كورونا، لذا أقدمنا على هذه الخطوة في إطار مشروع للمساعدة في إنعاش اليابان”.

جدير بالذكر أن شركة كوكس، التابعة لمجموعة “إيون” للبيع بالتجزئة، افتتحت موقع “ماسك دوت كوم”، وستة متاجر منذ شهر ايلول، حيث تقدم أكثر من 200 نوع من كمامات، يبدأ سعرها من 500 ين، وفقا لوكالة “رويترز”.

كما لفتت الوكالة إلى أن هذه الكمامات اليابانية ليست الأغلى في العالم، فهناك قناع ثمنه 1.5 مليون دولار مصنوع من 250 غراما من الذهب، عيار 18 قيراطا، من تصميم محلات “إيفل الإسرائيلية” للمجوهرات.



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