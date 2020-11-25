لافروف: نتطلع لزيارة الكاظمي إلى روسيا

2020/11/25 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي

لافروف، الأربعاء، أن بلاده تتطلع

لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال لافروف على هامش لقائه وزير

الخارجية العراقي فؤاد حسين، "نتطل

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