2020/11/25 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وصل وفد أمني رفيع إلى محافظة نينوى، الأربعاء، للإشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. وفد أمني رفيع يشرف على تطبيق بنود اتفاق سنجار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. وفد أمني رفيع يشرف على تطبيق بنود اتفاق سنجار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).