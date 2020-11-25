2020/11/25 | 13:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: عقوبة الاعتداء على الموظف تصل إلى الإعدام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: عقوبة الاعتداء على الموظف تصل إلى الإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).