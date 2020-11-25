الفتح : تفعيل قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات الأجنبية خطوة لتحقيق السيادة

2020/11/25 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبر تحالف الفتح، الأربعاء، تفعيل قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بوضع جدولة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بأنه خطوة مهمة بتحقيق السيادة الوطنية , مطالبا القوى السياسية بالضغط على الحكومة واستغلال انتقال السلطة في البيت الأبيض .وقال عضو التحالف النائب فاضل جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” العراق مازال بلدا منتهك السيادة وذلك بوجود القوات الأجنبية على أراضيه ومنها القوات والقواعد الامريكية المنتشرة في أراضيه ولذلك لابد من ان يتم الضغط من قبل القوى السياسية على الحكومة لتفعيل قرار الشعب بجدولة الانسحاب ” .وأضاف جابر، ان “المطالبة والضغط مطلوبان لكون تفعيل القرار يعد بمثابة خطوة مهمة اتجاه تحقيق السيادة الوطنية”.وأوضح، ان ” الوقت مناسب حاليا لقيام الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك الفوري لفتح حوار جدي مع الامريكان لتحريك الملف واستغلال عملية انتقال السلطة في البيت الأبيض ” .



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