كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان تعقد مؤتمرا صحفيا

2020/11/25 | 13:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان، الاربعاء، انشغال البرلمان بقضايا ثانوية وغضه النظر عن معاناة المواطنين والعجز المالي الكبير الذي يواجهه اقليم كوردستان.

وقال رئيس الكتلة كاظم فاروق في مؤتمر صحفي، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، انه "بدلا من مناقشة الازمة المالية في اقليم كوردستان وامتناع حكومة الاقليم عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وارتفاع نسبة البطالة، يقوم البرلمان بطرح مسائل للمناقشة لا تمس حياه المواطن العادي من قريب او بعيد..

واضاف، ان "حكومة الاقليم تقوم عن عمد بغض النظر عن الازمات الرئيسية في اقليم كوردستان والتي تتمثل بالرواتب وضعف الخدمات..

يتبع..

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