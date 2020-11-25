طبيب أميركي يكشف تفاصيل عن اللقاح 'الأنسب' ضد كورونا

2020/11/25 | 13:44 - المصدر: NRT عربية

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تطوير لقاح لكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف طبيب أميركي، عن جواب لسؤال "أي لقاح أنسب ضد كورونا؟"، وذلك مع تواصل الأخبار الواعدة بشأن اللقاحات، بعد إعلان شركات الأدوية "فايزر" و"موديرنا" ومؤخرا "أسترازينيكا" أن لقاحاتهم أظهرت نتائج جيدة.

ونقل موقع الإذاعة العامة الأميركية عن المدير المشارك لمركز تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، بيتر هوتز، قوله إن"مجموعات سكانية مختارة قد تتلقى اللقاح بحلول منتصف كانون الأول المقبل، وأن جهودا أوسع للتطعيم يمكن أن تتبعها قريبا"، مضيفا انه "بحلول العام المقبل، سوف نتحرك بسرعة كبيرة، كما أعتقد، في تطعيم نسبة كبيرة من سكان الولايات المتحدة".

وأوضح هوتز، أن جميع اللقاحات قيد التطوير تعمل بشكل مشابه في الوقت الحالي، وذلك عن طريق تحفيز استجابة مناعية لبروتين الفيروس.

وفي ظل تنوع اللقاحات، وانتظار خروج لقاحات أخرى للعلن قريبا، يقول هوتز إن أحد أكثر الأسئلة التي يتلقاها طوال الوقت هو "ما هو اللقاح الذي تنتظره؟".

وأجاب هوتز "سأتلقى أي من تلك اللقاحات التي أتيحت لي وصرحت بها إدارة الغذاء والدواء الأميركية"، مضيفا "لا تفرط في التفكير.



لا تنتظر.



خذ اللقاح الذي تستطيع أن تحصل عليه".

وعلى مدى عقدين من الزمن، عمل هوتز وأعضاء فريقه على تطوير لقاحات صحية عالمية منخفضة التكلفة، أما الآن، وفي ظل انتشار مرض كوفيد-19، يعملون على تطوير لقاح يأمل هوتز أن يتم إنتاجه محليا، حتى لا تعتمد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على إنتاج الولايات المتحدة أو أوروبا.

وقال هوتز، "لقد وقعنا اتفاقية مع شركة بيولوجيكال إي.، ومقرها حيدر آباد في الهند، وهم الآن يزيدون جرعاتهم إلى 1,2 مليار، ويختبرونها في جميع أنحاء الهند".

ر.إ

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