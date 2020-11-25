2020/11/25 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، اعادة اصدار زيت محركات في مركز جمرك ام قصر الجنوبي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن كوادرها “في مركز جمرك ام قصر الجنوبي و بمساعدة الجهات الساندة في الميناء باعادة اصدار حاويتين زيت محركات ( امريكي المنشأ ) مخالفة لضوابط الاستيراد”.وأضافت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة اصدار زيت محركات في جمرك ام قصر الجنوبي المركز الخبري الوطني.

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