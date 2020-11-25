2020/11/25 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت محافظة المثنى تشكيل غرفة عمليات تحسباً لموجة أمطار غزيرة.وذكرت المحافظة في وثيقة اليوم الاربعاء، تشكيل غرفة عمليات استعداداً لموسم هطول الأمطار وتحسباً لاي فيضانات مقبلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل غرفة عمليات في المثنى تحسباً لموجة أمطار غزيرة المركز الخبري الوطني.

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