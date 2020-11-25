2020/11/25 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت اللجنة المالية، عن قرب وصول موزانة 2021 الى مجلس النواب لإقراراها بأقرب وقت، محملةً وزارة المالية مسؤولية تأخير وصولها الى المجلس.

وقال عضو اللجنة احمد حما رشيد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز" إن "الموازنة ما تزال في ادراج وزارة المالية وستصل الى البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين".

وأضاف أن "اللجنة لم تطلع بعد على بنود الموازنة وتفاصيلها"، لافتاً الى أن "اللجنة بحاجة الى 45 يوماً لإكمال التصويت عليها".





واستبعد رشيد، اقرار الموازنة خلال العام الحالي، عازياً ذلك الى "تأخر وزارة المالية بإرسال الموازنة الى مجلس النواب خلافاً لقانون الادارة المالية الذي يقضي بإرسالها منتصف الشهر العاشر".





وبشأن رواتب الشهر الاول من العام المقبل، قال عضو اللجنة المالية إن "الحكومة بإمكانها توفير مرتبات الموظفين من مبيعات النفط لكنها تتعمد تأخيرها".

وبين أنه "عندما اقر مجلس النواب قانون الاقتراض الثاني كان في رصيد الحكومة العراقية 3،6 ترليون دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: الموازنة ستصل البرلمان خلال اسبوعين واقرارها يتأخر للعام المقبل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية: الموازنة ستصل البرلمان خلال اسبوعين واقرارها يتأخر للعام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).