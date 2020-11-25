طالباني: سأستخدم كافة صلاحياتي لملاحقة قتلة النساء

2020/11/25 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء، انه سيستخدم كافة صلاحياته السياسية والقانونية لاعتقال ومعاقبة قتلة النساء في اقليم كوردستان.

وقال طالباني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وتابعه PUKmedia: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، اعلن عن استخدام كافة صلاحياتي السياسية والقانونية لاعتقال ومعاقبة قتلة النساء وجميع الذين يلجأون للعنف ضد النساء.

واضاف: ان اكثر من 8000 امرأة تعرضن للعنف والتهديد خلال الـ 10 اشهر المنصرمة، واتصلن بالخط " 119" بضمنها تسجيل اكثر من 6000 الف شكوى لدى حكومة اقليم كوردستان، معربا عن شكره لمديرية مناهضة العنف الاسري، التي اجرت التحقيقات لنحو 4000 حالة وحولت ملفاتهن الى القضاء.

واكد ان ايقاف العنف واللامساواة النوعي مسؤولية الجميع، بخطوات نحو تحقيق التوازن النوعي نحو مجتمع صحي.

PUKmedia ترجمة‌

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