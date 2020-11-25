لافروف: نقدر مساعي العراق وجهوده لتسوية الأزمة السورية

2020/11/25 | 13:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن تقديره لمساعي العراق وجهوده في تسوية الازمة السورية.وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في موسكو تابعته /المعلومة/، “اننا نقدر مساعي العراق وجهوده في تسوية الازمة السورية”.وأضاف لافروف: “متفقون مع العراق على اهمية حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية”.من جانب آخر أكد وزير الخارجية الروسي “دعم روسيا لجهود العراق في اجراء الانتخابات المبكرة”.



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