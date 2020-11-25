2020/11/25 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، فيما بين الاخير ان بلاده تتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موسكو.وذكرت الوكالة الرسمية، أن”وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره الروسي خلال زيارته إلى موسكو وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الحاصلة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: نتطلع لزيارة الكاظمي لموسكو المركز الخبري الوطني.

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