تعرف على موعد استلام ملعب النجف الدولي من الشركة المنفذة

2020/11/25 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم

الأربعاء 25-11-2020، اٍنها ستستلم بشكل

رسمي ملعب النجف الدولي 30 ألف متفرج

الاسبوع المقبل من الشركة المنفذة .

ونقل قسم الاٍعلام والاٍتصال الحكومي

في الوزراة لوكالة

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