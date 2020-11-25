بايدن: ولايتي لن تكون ولاية ثالثة لأوباما

2020/11/25 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة

الأمريكية جو بايدن بأن ولايته

الرئاسية لن تكون بمثابة "ولاية ثالثة"

للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان

بايدن نائبا له.

وقال بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي"

الأمريكية إ

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