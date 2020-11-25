لجنة نيابية تنتقد سعي المحافظات الى بناء خمسة مطارات جديدة في العراق

2020/11/25 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس

النواب، الاربعاء، سعي المحافظات الى

بناء خمسة مطارات جديدة، منوها الى ان

العراق لا يمتلك سوى 30 طائرة، فيما دعت

الى ضرورة توجه الحكومة الى مشاريع

ستراتيجية اخرى تص

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