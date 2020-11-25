2020/11/25 | 14:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معاناة النازحين العراقيين...



إغلاق مخيمات دون توفير بدائل ملائمة

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