2020/11/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: التواجد الأمريكي في العراق وسوريا وافغانستان هو قرار يتعلق بسيادة الدول ذاتها

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