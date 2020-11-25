لافروف: مستعدون لتلبية طلبات العراق في ما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري

2020/11/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-موسكو

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، أن روسيا مستعدة لتلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في العاصمة الروسية، إن "وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو لبحث التعاون العسكري والتسليح وروسيا مستعدة لتلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري".

وأضاف، أن "علاقة روسيا مع العراق لا تمنع أن تكون لديه علاقات مع الغرب ودول الجوار".

وتابع: "تطرقنا إلى القضية الفلسطينية كل الجهود المبذولة من ترامب حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل، ولا يجوز حل شامل وغير عادل للقضية الفلسطينية".

وبشأن الأوضاع في الخليج، قال لافروف: "تمسكنا في استقرار المنطقة وفكرة الأمن الجماعي المطروحة من روسيا بمشاركة دول الخليج العربي وإيران ودول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي"، مبيناً أن "زيارة حسين ستساهم بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات واستقرار أمن المنطقة".

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