لافروف : مذكرات تفاهم مختلفة مع العراق على وشك الانتهاء منها

2020/11/25 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف :" ان مذكرات تفاهم مختلفة مع العراق على وشك الانتهاء منها " .وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين :" نحن جادون بتطوير العلاقات مع العراق ومستعدون لتلبية طلباته في مجال التسليح"./ انتهى9

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