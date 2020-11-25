اعتقال (7)دواعش بينهم قياديون سوريون بالموصل القديمة

2020/11/25 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت القوات الامنية 7 دواعش بينهم قياديون سوريون خلال معلومات استخباراتية افادت بتواجدهم في منطقة السرجخانة داخل الموصل القديمة .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"القوات الامنية اعتقلت الدواعش خلال معلومات امنية افادت بتواجدهم في منطقة السرجخانة وأقتادتهم الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء "./انتهى

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