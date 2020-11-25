عضو بالقانونية النيابية العراقية ينتقد قراراً حكومياً ويصفه بالغريب

2020/11/25 | 14:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الأربعاء، إصدار مجلس الوزراء قراراً، قال إنه معمول به فعليا في القوانين النافذة، معتبراً أن القرار "...

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