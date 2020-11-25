وزير الخارحية من موسكو: الوضع السوري كان نقطة مهمة في مباحثاتنا

2020/11/25 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، أن الوضع السوري كان نقطة مهمة في مباحثاتنا حيث تم مناقشة كيفية تسوية الازمة، مشيرا الى انه بحث الوضع الامني العراقي وعلاقته بدول الجوار.وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو وتابعته /المعلومة/، إنه “بدأنا المباحثات في موسكو وسنواصلها بعد ساعة لبحث العديد من الملفات المهمة التي تخص البلدين”، مبينا أنه “سنعقد اجتماعا للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين بغداد وموسكو”.وأضاف، “نبحث مختلف المجالات الاقتصادية وسنسعى لتوقيع المذكرات الثنائية في السنة القادمة”، مؤكدا أنه “تم التطرق في مباحثاتنا بموسكو الى الوضع الامني العراقي وعلاقته بدول الجوار”.وأشار حسين إلى أن “الوضع السوري كان نقطة مهمة في مباحثاتنا وناقشنا كيفية تسوية الازمة”، مؤكدا أنه “سنواصل مباحثاتنا في شتى القضايا بموسكو اليوم والزيارة ستتواصل لمدة يومين آخرين”.



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