2020/11/25 | 14:10 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 01:52 مساءً | عدد القراءات : 17

فؤاد حسين: اتفقنا مع واشنطن جدولة الانسحاب من العراق

فؤاد حسين: اتفقنا مع واشنطن جدولة الانسحاب من العراق

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