وزير الخارجية يرد على سؤال حول نية العراق شراء منظومات روسية مضادة للطائرات

2020/11/25 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، عزم العراق إجراء مناقشات مفصلة مع روسيا حول ملف التعاون العسكري وقال فؤاد حسين في رد على سؤال حول نية الحكومة العراقية شراء منظومات دفاع جوي من روسيا، إن "وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو وسيناقش جميع المفات المتعلقة بالمجال العسكري بين البلدين".

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